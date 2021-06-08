İngiltere'de bir aileye İslamofobik ve ırkçı saldırıda bulunan iki genç gözaltına alındı
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İngiltere'de bir aileye İslamofobik ve ırkçı saldırıda bulunan iki genç gözaltına alındı

İngiltere'de bir aileye İslamofobik ve ırkçı saldırıda bulunan iki genç gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'deki bir parkta Müslüman bir aileye İslamofobik ve ırkçı saldırıda bulunan iki genç gözaltına alındı.

İngiltere'deki bir parkta Müslüman bir aileye İslamofobik ve ırkçı saldırıda bulunan iki genç gözaltına alındı.

West Midland Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Wolverhampton şehrinde 5 Haziran Cumartesi günü Müslüman bir aileye yönelik ırkçı ifadeler kullanan ve onları bıçaklamakla tehdit eden iki gencin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Geçen cumartesi akşamı Wolverhampton'da, Park Road West'teki bir parkta bir aileye yönelik ırkçı saldırı raporlarının ardından dün gece iki genci gözaltına aldık. Bu olayın toplumda endişe yaratmasını anlıyoruz ve bu tür konuları son derece ciddiye aldığımız konusunda herkesi temin etmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Wolverhampton'daki bir adreste gözaltına alınanların 15 ve 17 yaşlarında iki erkek olduğu belirtilen açıklamada, sosyal medyada yayılan saldırı görüntülerinin ilgili aileyi daha fazla üzebileceği endişesiyle paylaşılmaması çağrısı yapıldı.

Söz konusu gözaltılar, iki gencin, kentteki bir parkta Müslüman bir ailenin üyelerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiğini gösteren bir görüntünün hafta sonundan bu yana sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasının ardından geldi.

Görüntüde, gençlerden birinin aile üyelerinden birine, "Seni kendim bıçaklayacağım." dediği duyuluyor.

İngiltere'de İslamofobik saldırılar, 2016 Brexit referandumu ve 2017'de Londra ve Manchester'daki terör saldırılarından bu yana hızla arttı.

Ülkede Müslüman karşıtı olayları ve nefret suçlarını izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama tarafından yapılan bir araştırmada, İslamofobik nefrete, en fazla Müslüman kadınların maruz kaldığı ortaya kondu.

Araştırmada, mağdurların çoğunluğunun kadınlar olduğuna ve faillerin ise büyük kısmının beyaz erkeklerden oluştuğuna işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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