- İngiltere'de binlerce kişi Floyd cinayetini protesto etti
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- İngiltere'de binlerce kişi Floyd cinayetini protesto etti

- İngiltere'de binlerce kişi Floyd cinayetini protesto etti İngiltere'nin birçok şehrinde binlerce kişi bir araya gelerek, ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etti.

06.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:18

- İngiltere'de binlerce kişi Floyd cinayetini protesto etti

MANCHESTER - İngiltere'nin birçok şehrinde binlerce kişi bir araya gelerek, ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etti.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'ya sıçradı. İngiltere'de başta başkent Londra olmak üzere Manchester ve Bristol gibi birçok şehirde Floyd cinayeti, artan ırkçılık ve polis şiddeti binlerce kişi tarafından protesto edildi. Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, 1 dakikalık sessizliğin ardından yumruklarını havada tuttu. Protestocular, İçişleri Bakanlığına doğru yürürken, "Adalet yoksa, barış da yok", "Nefes alamıyorum" ve "Siyahilerin hayatı önemlidir" sloganlarını attı.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaptığı açıklamada insanların görüşlerini ve neden protesto etmek istediklerini anladıklarını ifade ederken, "Fakat önce halk sağlığını korumalıyız" ifadelerini kullandı. Patel, "Tabii ki insanların görüşlerini ifade etme ve protesto etme hakkına sahip olmak istediklerini anlıyorum. Ama asıl mesele İngiltere genelinde bir salgının içindeyiz, korona virüs ölümcül bir virüs ve protesto yapmak isteyenlere söyleyebileceğim tek şey lütfen yapmayın" ifadelerini kullandı. Bakan Patel, ayrıca protestoyu organize edenlerin gösterileri daha güvenli hale getirmenin yolları hakkında polisle konuşma çağrısında bulundu.

Manchester'da Floyd cinayeti protesto edildi

Bugün Manchester'da bir araya gelen binlerce kişi şehir merkezinde Floyd cinayetini protesto etti. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, yaptığı açıklamada protestoculara korona virüs salgının yeniden yayılmasına neden olabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Burnham, protestoların salgın nedeni ile yüksek risk taşıdığını açıkladı.

- İngiltere'de binlerce kişi Floyd cinayetini protesto etti

Kaynak: İHA

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