İngiltere'de bıçaklı suçlara karşı tavuk restoranlarında başlatılan kampanyaya ırkçılık eleştirisi

16.08.2019 16:03

Bıçaklı saldırıların ve bıçakla işlenen suçların 2016'dan bu yana giderek arttığı İngiltere'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir kampanya çoğu kişi tarafından "cahilce" ve "hakaretvari" bulundu ve ırkçılık eleştirisi aldı.

Kampanya için paket servis yapan tavuk restoranlarının seçilmiş olması ve paketlerin üzerine "#bıçaksız" yazılması ülkedeki siyahi nüfusun ve diğer azınlık grupların hedeflendiğini düşündürttü. Euronews.com'da Görüntüle