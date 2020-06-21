- İngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı
- İngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı İngiltere'de meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
21.06.2020 03:02 | Son Güncelleme: 21.06.2020 03:06
- İngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı
LONDRA - İngiltere'de meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
İngiltere'nin Reading kentinde bulunan Forbury Gardens'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Royal Berkshire Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra 2 adet ambulans helikopter sevk edildi. Thames Valley polisi bölgeye giriş ve çıkışları kapatırken, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan Forbury Gardens'da bugün ırkçılık karşıtı protestolar yapılmıştı.
Kaynak: İHA