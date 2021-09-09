İngiltere'de bıçaklı saldırgan benzin istasyonunda çalışanları esir aldı

İngiltere Avon and Somerset Polisi, İngiltere'nin Bristol kentinde yer alan Hengrove Way bölgesindeki bir benzin istasyonunda bıçaklı bir saldırganın benzinlik çalışmalarını esir aldığını duyurdu.

İngiltere Avon and Somerset Polisi, İngiltere'nin Bristol kentinde yer alan Hengrove Way bölgesindeki bir benzin istasyonunda bıçaklı bir saldırganın benzinlik çalışmalarını esir aldığını duyurdu.

İngiltere'nin Bristol kentinde Avon and Somerset Polisi tarafından yapılan açıklamada, Bristol'un Hengrove Way bölgesinde yer alan bir benzin istasyonun marketinde bıçaklı bir saldırganın, benzinlik çalışmalarını esir aldığı kaydedildi. Polis, olayı güvenli bir sonuca ulaştırmak için silahlı memurların ve bir arabulucuların görevlendirildiğini belirtti. Olay yerinden ise 1 kişinin yaralı olarak ayrıldığını bildiren polis, hayati tehlikesinin bulunmayan yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı. Ayrıca polis, benzinlik çalışanlarının zarar görmeden güvenli bir odada tutulduğunu ve polis memurlarıyla temas halinde olduklarını ifade etti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı