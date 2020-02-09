İngiltere'de beş yetişkinden biri çocukken istismara uğramış

09.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:54

İngiltere'de yaşları 18 ile 74 arasındaki her beş yetişkinden birinin çocukken istismara uğradığı bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de çocuk yaşlarda cinsel, fiziksel, duygusal ve aile içi istismara ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İngiltere ve Galler'de yaşları 18-74 arasındaki 8,5 milyon kişi çocukken istismara maruz kaldı. Buna göre her beş yetişkinden biri çocukken en az bir tür istismara maruz kaldı.

8,5 milyon kişiden 3 milyonunun 16 yaşından önce cinsel istismara maruz kaldığı belirtilen raporda, 481 bin kişinin ise aile ve çevresi tarafından fiziksel ihmale uğradığı vurgulandı.

Raporda, kadınların çocukluk yaşlarında istismara uğrama oranının erkeklerden fazla olduğu belirtilerek, her dört kadından birinin çocukluğunda istismara uğradığına dikkat çekildi.

Geçen yıl polise kayıtlı 227 bin çocuğa yönelik istismar olayının yaşandığı aktarılan raporda, 52 bin 260 çocuğun da çocuk koruma programına alındığı kaydedildi.

Rapora göre, geçen yıl Childline'a (Alo Çocuk Hattı) çocuklara yönelik istismara ilişkin 19 bin başvuru yapıldı ve şikayetlerin yüzde 45'ini cinsel istismar oluşturdu.

İngiltere'de 49 bin 570, Galler'de ise 4 bin 810 çocuğun geçen yıl istismar ile fiziksel ihmal veya riski nedeniyle yerel makamlar tarafından izlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA