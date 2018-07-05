Belediye Çalışanı, Takip Ettiği Genç Kızı Yerde Sürükleyip Zorla Cinsel İlişkiye Girdi! Korkunç Anlar Kamerada
İngiltere'de gece kulübünden çıkan 18 yaşındaki genç kızı takip eden saldırgan, kendisiyle birlikte gelmek istemeyen genç kıza saldırdı. İğrenç olayın ardından evine dönen saldırgan, internetten zorla cinsel ilişkinin tanımına baktı.
İngiltere'de gece kulübünden çıkan 18 yaşındaki genç kızı takip eden saldırgan, kendisiyle birlikte gelmek istemeyen kadına saldırdı. İğrenç olayın ardından evine dönen saldırgan, internete girip zorla cinsel ilişkinin tanımına baktı.
TAKİP EDİP BİRLİKTE GELMEK İSTEMEYEN GENÇ KIZI YERDE SÜRÜKLEDİ
Saldırgan, gece yarısı bir eğlence mekanından çıkan 18 yaşındaki genç kızı takip etti. Belediyede çalışan erkek, kendisiyle birlikte gelmek istemeyen kadını yerde sürükledi. Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yürüyemeyen kadının erkeğe yalvardığı görülüyor.
İNTERNETTE ZORLA CİNSEL İLİŞKİNİN TANIMINA BAKTI
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Sanjay Naker isimli belediye çalışanı, 30 dakika süren saldırının ardından kurbanıyla zorla cinsel ilişkiye girdi. Evine dönen Naker, bilgisayarına girip "Zorla cinsel ilişkinin" tanımına baktı.
8 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Mahkemeye çıkan saldırgan, sekiz yıl hapis cezası aldı.
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Hak etti 18 yaşında barda ne işin varCevap Yaz 7 Yayından KaldırLAFA BAK: Sanki sadece bara gidene tecavüz ediliyor ettiğin lafa bakYayından KaldırTEKE: Senin zihniyetin bellii2 Yayından Kaldır
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Türkiye de yetmez , tecavüze dünyada da İDAMMunuzu YazınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu ingilterede pakistanlı hintli bela oluyor bunlar göcmen hem o algı hem gercek aslında cehaletin ülkesimi olur diyen yokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır