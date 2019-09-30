İngiltere'de Başbakanlık'tan yalanlama: Boris Johnson gazetecinin baldırını sıkmadı

30.09.2019 12:19

İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın 20 yıl önce editörken özel bir yemekte bir kadın gazetecinin baldırını masa altından sıktığı iddiası yalanlandı. Başbakanlık Sözcüsü iddianın doğru olmadığını söyledi.

İddiayı ortaya atan gazeteci Charlotte Edwardes ise "Başbakan bu olayı hatırlamıyorsa belli ki benim hafızam onunkinden daha iyi" dedi.

Dün Sunday Times gazetesine yazan Edwardes, olayın 1999'da, Boris Johnson'ın Spectator dergisinin editörü olduğu dönem derginin ofisinde yaşandığını öne sürmüştü.

Edwardes'ın yazısı, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yıllık olağan konferansının başladığı gün yayınlandı.

Yemekte kendisinin Johnson'ın yanında oturduğunu ve epeyce şarap içildiğini belirten Edwardes, "Masanın altında Johnson'ın eliyle baldırımı sıktığını hissettim" diye yazdı.

Sağlık Bakanı Hancock: Charlotte'ın sözlerine güveniyorum

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Başbakanlık açıklaması öncesi verdiği demeçte, Edwardes'in iddialarını hafife alma niyeti olmadığını söyledi.

Channel 4 Televizyonu'na konuşan Hancock, "Charlotte'ı iyi tanıyorum ve sözlerine güveniyorum" dedi.

3 hafta önce Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevinden istifa eden Amber Rudd da Edwardes'e desteğini açıkladı.