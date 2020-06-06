İngiltere'de başbakanlık binası önünde Floyd arbedesi - Göstericiler polisi attan düşürdü (2)
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İngiltere'de başbakanlık binası önünde Floyd arbedesi - Göstericiler polisi attan düşürdü (2)

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

06.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:19

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

ABD vatandaşı siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Başbakanlık binasının bulunduğu sokağın önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

İngiltere'de başbakanlık binası önünde Floyd arbedesi - Göstericiler polisi attan düşürdü (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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