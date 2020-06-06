İngiltere'de başbakanlık binası önünde Floyd arbedesi - Göstericiler polisi attan düşürdü
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.
06.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:49
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.
ABD vatandaşı siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Başbakanlık binasının bulunduğu sokağın önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.
Kaynak: AA