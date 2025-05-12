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İngiltere'de Başbakan Starmer'ın Evinin Yangını Araştırılıyor

İngiltere'de Başbakan Starmer'ın Evinin Yangını Araştırılıyor
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Keir Starmer'ın evinde çıkan yangın sonrasında polis soruşturması başlatıldı. Yangının sebebi araştırılıyor, olayda yaralanan olmadı.

İngiltere'de polis, Başbakan Keir Starmer'ın başkent Londra'nın kuzeyindeki evinde çıkan yangının ardından soruşturma başlattı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, TSİ 03.35'te Londra İtfaiyesine, bir konutta yangın çıktığına dair ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, ihbarın ardından olay yerine intikal eden polis memurlarının evin girişinde hasar tespit ettikleri ancak yangında yaralanan olmadığı belirtildi.

Polisin yangını araştırdığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sürerken evin dışındaki polis kordonunun bir süre daha kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada ise itfaiyecilerin TSİ 03.00'ten hemen sonra olay yerine çağrıldığı ve yangının yarım saat içinde söndürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, olayın "bir mülkün dışında çıkan küçük çaplı yangın" olarak tanımlandığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, halihazırda Downing Street'teki resmi konutunda ikamet eden Başbakan Starmer, Kentish Town bölgesindeki bu mülkün halen sahibi olarak biliniyor.

Başbakan acil durum çalışanlarına teşekkür etti

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de yaptığı açıklamada, Starmer'ın acil durum servislerine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini aktardı.

Sözcü, olayla ilgili soruşturma devam ettiği için daha fazla yorum yapamayacağını bildirdi. Ayrıca, yangın başladığında Başbakan'ın aile üyelerinden herhangi birinin evde olup olmadığı sorusuna da yanıt vermedi.???????

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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