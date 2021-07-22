Başbakan Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu
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Başbakan Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, parlamento oturumundan çıkarıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Dawn Butler, parlamento oturumundan çıkarıldı.

Dawn Butler, İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Johnson'ın "salgınla ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağın koptuğuna" ilişkin sözlerini eleştirerek, bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok tehlikeli bir ifade olduğunu belirtti.

Johnson'ın parlamentoya doğruları söylemediğini, halka ve milletvekillerine defalarca yalan söylediğini kaydeden Butler, bu durum nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Bunun üzerine parlamentodaki görüşmeyi yöneten Meclis Başkan Vekili Eleanor Laing, sözünü kestiği Butler'dan Başbakan Johnson hakkındaki ifadeleri düzeltmesini istedi.

Butler, meclis başkan vekiline seslenerek, "Ne tercih ederdiniz? Zayıflamış bir bacak mı ya da kopmuş bir bacak mı? Biliyorsun Başbakan defalarca parlamentoya yalan söyledi. Yalan söyleyenin değil, yalancının kim olduğunu söyleyenin başının burada belaya girmesi çok komik." ifadelerini kullandı.

"Birilerinin parlamentoda doğruları söylemesi gerekiyor." ifadesine yer vererek Başbakan hakkındaki "yalancılık" suçlamasını düzeltmeyen Butler, meclis başkan vekili tarafından Avam Kamarası'nın oturumundan çıkarıldı.

Başbakan Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu
Başbakan Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu
Başbakan Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu
Başbakan Johnson'ı 'yalancılıkla' suçlayan milletvekili, oturumdan kovuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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