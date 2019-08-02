İngiltere'de baraj duvarı hasar gördü, binlerce kişi su baskı riskine karşı tahliye edildi

İngiltere'de bir kasaba yakınındaki baraj duvarının hasar görmesinden dolayı su baskını riskine karşı binlerce kişi tahliye edildi.

Derbyshire kentinde bulunan Toddbrook baraj gölünün üzerinden köprü geçen duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın yan taraflarından suyun sızdığı görüldü. Bunun üzerine polis kasabadaki yaklaşık 5 bin kişiden gerekli ilaçlarını ve evcil haycanlarını alarak evlerini terk etmesini istedi. Bunun üzerine binlerce kişi kasabadan tahliye edildi. Euronews.com'da Görüntüle