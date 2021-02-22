İngiltere'de bar ve restoranlara yönelik kısıtlamalar kalkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere'de bar ve restoranlara yönelik kısıtlamalar kalkıyor

22.02.2021 19:04 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:08
İngiltere'de bar ve restoranlara yönelik kısıtlamalar kalkıyor

İngiltere'de koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında kısıtlama getirilen bar ve restoranların, 12 Nisan'dan önce açık havada servis yapmaya başlayabilecekleri açıklandı.

İngiltere'de koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında kısıtlama getirilen bar ve restoranların, 12 Nisan'dan önce açık havada servis yapmaya başlayabilecekleri açıklandı.

İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar sonucu bar ve restoranların müşteri kabul etmesi yasaklanmıştı. İngiliz medyası, bar ve restoranların açık havada olmak şartıyla 12 Nisan'dan önce müşteri kabul etmeye başlayabileceklerini duyurdu. Kapalı alanlarda müşteri ağırlamak için ise Mayıs ayının beklendiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Kadir Topbaş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Özge Özder Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de bar ve restoranlara yönelik kısıtlamalar kalkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 19:09:31. #1.14#
title