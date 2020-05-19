İngiltere'de bakımevlerindeki ölümlerden hükümet sorumlu tutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de bakımevlerindeki ölümlerden hükümet sorumlu tutuldu

İngiltere'de bakım evlerini temsil eden kurum Care England'ın CEO'su Prof. Dr. Martin Green, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele şeklini eleştirerek, bakımevlerindeki ölümlerin nedeninin hükümetin ihmali olduğunu iddia etti.

İngiltere'de bakımevlerindeki ölümlerden hükümet sorumlu tutuldu
19.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:55

İngiltere'de bakım evlerini temsil eden kurum Care England'ın CEO'su Prof. Dr. Martin Green, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele şeklini eleştirerek, bakımevlerindeki ölümlerin nedeninin hükümetin ihmali olduğunu iddia etti.

İngiltere'de yaklaşık 15 bin kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bakımevlerinin işletmecileri, yaşanılan durumdan hükümeti sorumlu tuttu. İngiltere'deki bakımevleri işletmecilerini temsil eden Care England'ın CEO'su Prof. Dr. Martin Green, Parlamento Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesinde yaptığı açıklamada, bakanların vaatlerine rağmen test konusunda hala büyük sorunlar olduğunu ifade etti. Green, korona virüste ölüm riski en yüksek olan kişiler için en baştan tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren bakım evlerine odaklanmalıydık" dedi.

Green, koruyucu ekipman eksikliği ve testlerde yaşanan sorunlardan dolayı test yaptıranların bile testlerin kaybolduğu gerekçesi ile sonuçlarını öğrenemeden taburcu edildiğini belirtti. Green, hükümetin hastanelere odaklanmak için enfekte hastaları bakımevlerine yönlendirdiğini ifade ederken, birçok bakımevinin hastanelerden gelen hastaların tedavisi için yeterli ekipmana sahip olmadığını dile getirdi. Green, "Bakımevlerinin altta yatan sağlık koşulları olan insanlarla dolu olduğu göz önüne alındığında bence belirli bir organizasyonu düşünmek yerine en fazla risk altında olan insanların nerede olduğuna odaklanmamız gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Diğer ülkelerde enfekte hastalar için ayrı karantina tesisleri kullanıldığını hatırlatan Green, "Hastaneleri boşaltma ve bakımevlerini doldurma politikamız vardı. Ancak diğer ülkelerde semptom gösterenler bakımevlerinden karantina tesislerine alındılar" diyerek İngiltere hükümetini eleştirdi. Ayrıca bakımevlerindeki personelin korona virüs taşıyıp taşımadığını öğrenmek için 8 ila 10 gün beklediğini belirten Profesör Green, bakımevlerindeki koruyucu ekipmanların hala yetersiz olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bakım sektörünün kriz sırasında benzeri görülmemiş düzeyde destek aldığını söylerken, bakanların bakımevlerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Bakan Hancock, bakımevlerinin çevresine "koruyucu bir halka" atıldığını ve bakımevlerinin yaklaşık üçte ikisinin salgından etkilenmediğini ifade etti.

Mart ayı başlarında hükümetin Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Chris Whitty, "hastanenin insanlar için tehlikeli bir yer olabileceğini hatırlamanın önemli olduğunu" dile getirmişti. Profesör Whitty, hastaları bakımevlerine taburcu etmenin birçok durumda daha uygun ve daha güvenli olduğunu söylemişti. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı Haber
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Tuba Büyüküstün
Spor Bülent Uygun Hikmet Karaman Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: İngiltere'de bakımevlerindeki ölümlerden hükümet sorumlu tutuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 19:55:32. #1.15#
title