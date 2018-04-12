İngiltere'de Bakanlar Kurulu Suriye Gündemiyle Toplanıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına hükümetin vereceği yanıtı görüşmek için Perşembe günü bakanlar kurulunun toplanması çağrısı yaptı.

İngiliz bakanlar, Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından, Suriye'ye askeri bir yanıt verilip verilmeyeceğini görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıdan sorumlu tuttuğu Beşar Esad yönetimine 'kısa sürede etkili bir yanıt verme' sözü vermişti.

Trump Çarşamba günü, Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'ya da "hazırlanması" çağrısı yapmıştı.

Ancak Beyaz Saray'dan aynı gün yapılan açıklamada, Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili nihai kararın henüz verilmediği, tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünyadaki durumun endişe verici bir hal aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söylemişti.

'May, parlamento onayı olmaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı için hazır'

Öğle saatlerinde yapılacak toplantıda kabinenin onay vermesi halinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalesine İngiltere'nin destek vermesinin yolu açılmış olacak.

BBC'ye konuşan kaynaklar, Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi.

BBC'nin diplomasi muhabiri James Landale, kabinenin May'i desteklemesinin beklendiğini, ancak bunun muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de olmak üzere parlamentoya danışılmasını isteyen bazı milletvekillerini öfkelendirebileceğini söylüyor.

İngiltere parlamentosu Paskalya tatili için verilen aradan sonra Pazartesi günü işbaşı yapacak.

May, bütün işaretlerin saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu olduğunu gösterdiğini, ancak rejimin suçlu bulunması halinde bir müdahalenin gerçekleşmesi gerektiğini kaydetmişti.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun Duma ilçesine kimyasal saldırı düzenlediğini ve onlarca kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.

Suriye hükümeti ise suçlamaları reddediyor. Corbyn'den olası müdahaleye tepki

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn ise Çarşamba günü, Suriye'ye olası bir askeri müdahalenin ülkedeki durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

Gün içinde BBC'ye konuşan Corbyn, olası bir askeri müdahale kararının her zaman parlamentoya danışılması gerektiğini de ifade etti.

Corbyn, "Gerilimin artmasına ve ABD ile Rusya arasında Suriye semalarında bir sıcak savaş yaşanmasına neden olacak bir bombardımanı istemiyoruz" dedi.

İşçi Partisi lideri, Suriye krizine karşı siyasi çözüme gitmek gerektiğini belirtti, "Tüm ülkeler siyasi çözüm için bir masa etrafından bir araya gelmeli" diye konuştu.