İngiltere'de azınlıklar koronavirüs salgınından neden daha çok etkileniyor? İngiltere, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı ölümlerde 20 bin eşiğini geçen beşinci ülke oldu. Yapılan bazı araştırmalar ülkedeki azınlıkların koronavirüs salgınından daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor. Peki bu durum nasıl açıklanıyor?

İngiltere, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı ölümlerde 20 bin eşiğini geçen beşinci ülke oldu. Rakamlar, ülkedeki azınlıkların koronavirüs salgınından daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com