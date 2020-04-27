İngiltere'de azınlıklar koronavirüs salgınından neden daha çok etkileniyor?
İngiltere, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı ölümlerde 20 bin eşiğini geçen beşinci ülke oldu. Yapılan bazı araştırmalar ülkedeki azınlıkların koronavirüs salgınından daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor. Peki bu durum nasıl açıklanıyor?
27.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:36
İngiltere, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı ölümlerde 20 bin eşiğini geçen beşinci ülke oldu.
Rakamlar, ülkedeki azınlıkların koronavirüs salgınından daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com