İngiltere'de Avam Kamarası üyeleri Brexit'i erteleme kanununu onayladı

04.09.2019 22:08

İngiltere'de Avam Kamarası üyeleri 31 Ekim'de ülkenin anlaşmasız olarak Avrupa Birliği'nden çıkmasının önüne geçmek için 299'a karşı 327 oyla Brexit'i erteleme kanun tasarısını onayladı. Tasarının parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nın da onayından geçmesi gerekiyor.



Oylama sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu tasarının kendisini AB liderlerine teslim olmaya zorladığını ve Brexit müzakerelerini fiili olarak bitirdiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle