İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı, yurt dışı yardımların azaltılmasına karşı önergeyi gündeme almadı

İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, yurt dışı yardımların azaltılmaması için verilen değişiklik önergesini gündeme almadı.

İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, yurt dışı yardımların azaltılmaması için verilen değişiklik önergesini gündeme almadı.

Hoyle, iktidardaki Muhafazakar Parti içinde bazı milletvekillerinin de destek verdiği, yurt dışı yardımların azaltılmasına karşı değişiklik önergesinin gündemle ilgisi bulunmadığı gerekçesiyle görüşülmemesine karar verdi.

Lindsay Hoyle, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, "Yasa tasarısı kapsamına girmeyen değişiklikler ve yeni maddeler geçersizdir. Hükümetin bu önemli konuyu tartışmanın bir yolunu bulmasını ve parlamentonun resmi olarak etkili bir karar almasına izin vermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, önergeye aralarında eski Başbakan Theresa May'in de olduğu yaklaşık 40 Muhafazakar Parti milletvekilinin destek verdiğini yazdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yurt dışı yardımlarının azaltılmasına karşı verilen ve bazı iktidar partisi milletvekillerinin de desteklediği değişiklik önergesinin Avam Kamarasının gündemine alınmamasıyla siyasi bir yenilgiden kurtuldu.

Eski Brexit Bakanı, hükümetin uluslararası yardımlarda kesintiye gitmesi kararını eleştirdi

İngiltere'de eski Brexit Bakanı David Davis de hükümetin uluslararası yardım harcamalarında kesintiye gitmesi kararını eleştirerek, bu kesintinin dünya çapında binlerce insanın hayatını tehlikeye atacağını belirtti.

Davis, hükümetin dış yardım harcamalarında kesintiye gitmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kararın "hukuka ve ahlaka aykırı" olduğunu değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin yardım kesintisinin geçici bir önlem olacağına dair sözünün endişeleri ve korkuları gidermeyeceğini söyleyen Davis, "Tarihsel olarak, yardım harcamalarını eleştiriyorum ama bunu bu şekilde yapmak gerçekten çok zararlı. Eğer küçük bir çocuksanız ve aniden içtiğiniz su kirlenir, enfeksiyon kaparak ölürseniz, bu kesintinin geçici olması pek bir şey ifade etmez." dedi.

Dış yardımların 0,7'den yüzde 0,5'e düşürüleceği açıklanmıştı

İngiltere'de Muhafazakar Parti 2019 genel seçimleri manifestosunda, milli gelirin yüzde 0,7'sini dış yardım ve uluslararası kalkınmaya harcamayı taahhüt etmişti.

Ancak, ekonomisi Kovid-19 salgınından etkilenen İngiltere, dış yardımlar için ayrılan payın bu yıl yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e düşürüleceğini duyurmuştu.

Söz konusu kararın ardından Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Elizabeth Grace Sugg, kararın yanlış olduğuna inandığını ve İngiltere'nin verdiği yardım sözünü zor zamanlarda da tutulması gerektiğini belirterek, Kasım 2021'de istifa etmişti.

Hükümet destekçileri, kesintinin geçici ve gerekli olduğunu savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci