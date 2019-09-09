İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi bırakıyor

09.09.2019 19:15

İngiltere'de parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow 2009 yılından bu yana sürdürdüğü görevini 31 Ekim itibariyle bırakacağını açıkladı. Bercow iktidardaki Muhafazakar Parti'den olmasına rağmen İngitere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılığına karşı pozisyon almıştı.



Bercow ayrılık tarihi olarak 31 Ekim'i açıkladı ancak bu tarihten önce bir erken genel seçim yapılması halinde ise görevi parlamentonun kapanmasıyla bırakacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle