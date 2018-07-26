İngiltere'de Aşırı Sıcaklardan 'Her Yıl 7 Bin Kişi Ölebilir'

İngiltere'de hükümetin iklim değişikliği konusunda bir an önce harekete geçmemesi halinde, 2050'ye kadar her yıl 7 bin kişinin sıcaklardan ölebileceği uyarısı yapıldı.

Parlamento Çevre Denetleme Komisyonu'nun yayımladığı raporda, Meteoroloji Dairesi'nin 2040'lara kadar yazları hava sıcaklığının 38.5 dereceye çıkabileceğine ilişkin uyarısına dikkat çekildi, küresel ısınmaya karşı uygulanan önlemlerin yetersiz kalacağı vurgulandı.

Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılarda kalp, böbrek ve solunum yolu rahatsızlıklardan ölümlere neden oluyor.

İngiltere'de 2003'teki sıcaklarda bakım evlerindeki yaşlılar arasında ölüm oranları yüzde 42 oranında artmıştı.

Bilim insanları mevcut küresel sıcak hava dalgasının kesinlikle iklim değişikliğinden kaynaklandığı konusunda şüphe belirtse de, birçok uzman, karbon emisyonları nedeniyle gelecekte sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli olacağı konusunda hemfikir.

'Eğitim, çalışma ve kıyafet kuralları esnetilmeli'

Parlamento komisyonunun raporunda sıcaklarla baş edebilmek için ulaşımda, okullarda ve işyerlerinde yeni önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Halihazırda, İngiltere'deki otoyolların sadece yüzde 50'sinin aşırı sıcaklara dayanma kapasitesi olduğu belirtiliyor.

Geçen ay bazı bölgelerde tren rayları aşırı sıcaklar nedeniyle eğilmişti.

Komisyon okul ve işyerlerinde eğitim ve çalışma saatleriyle kıyafet kurallarının esnetilmesi çağrısında bulunurken, belediyelerin daha fazla ağaç dikmesi ve yeşil alanları koruması gerektiğine dikkat çekti.

Sıcaklar, ülkenin görece serin ve yağışlı kuzey-batı bölgeleri dahil her yerinde su kaynakları ve tarım üzerinde ciddi baskı yaratıyor. Örneğin patates üretiminin 2050'ye kadar yüzde 80 oranında düşebileceği söyleniyor.

'Sıcaklar yoksul ükeleri vuracak'

Sıcak hava dalgasının özellikle yoksul ülkelerde büyük yıkıma yol açabileceği belirtiliyor.

İngiltere'deki Sussex Üniversitesi tarafından yayımlanan bir raporda, sıcak hava dalgasının ekonomileri tarıma dayalı olan yoksul ülkelerde büyümeyi yavaşlatabileceği vurgulanarak, bu ülkelerin sıcaklık artışlarına dayanabilmesi için ekonomilerini üç kat büyütmek zorunda oldukları kaydedilmişti.