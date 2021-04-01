İngiltere'de aşılamalarla birlikte iş dünyasındaki güven artıyor

İngiltere'de tüketici güveni ve ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının hızlı bir şekilde yapılmasının etkisiyle güçleniyor.

İngiltere'de tüketici güveni ve ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının hızlı bir şekilde yapılmasının etkisiyle güçleniyor.

İngiliz piyasa araştırma şirketi Kantar tarafından 25-29 Mart 2021'de 1.102 kişiyle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 32'si gelecek 12 ay içerisinde İngiliz ekonomisinin daha iyi durumda olacağına inanıyor.

Bu oran, şirketin 2021 şubat ayında yaptığı ankette yüzde 23 seviyesindeydi.

Şirketin son anketinde, hükümetin Kovid-19 salgınına görece iyi yönettiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 45'ten 48'e yükseldi.

İngiliz Ticaret Odaları'ndan yapılan açıklamada ise, üyelerinin yüzde 55'inin gelecek 12 ay içerisinde daha yüksek bir ciro bekledikleri belirtildi.

Merkezi Londra'da bulunan Yöneticiler Enstitüsü (Institiute of Directors) tarafından 12 Mart -29 Mart 2021'de yapılan ankete göre ise yöneticilerin yüzde 41'i ekonominin gelecek 12 aydaki performansına ilişkin olumlu beklentilere sahip.

Aynı ankete göre, yöneticilerin yüzde 44'ü şirketlerinin gelirlerinde gelecek 12 ay içerisinde artış bekliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yöneticiler Enstitüsünü'nün Başekonomisti Tej Parikh, "Oldukça zorlu bir yılın ardından, iş dünyasının üzerindeki bulutlar nihayet dağılıyor " değerlendirmesinde bulundu.

Parikh, ülkede hızla devam eden aşılamaların, hükümetin ekonominin yeniden açılmasına ilişkin planının ve mart ayında açıklanan yeni bütçenin, yılın ilk çeyreğinde tüketici güveninin artırılmasında büyük rol oynadığını belirtti.

İngiltere'de yaklaşık 30 milyon kişiye Kovid-19 aşısını ilk dozu uygulanırken, yaklaşık 270 bin kişiye de ikinci doz aşıları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran