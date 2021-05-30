İngiltere'de aşı ve Kovid-19 önlemi karşıtları gösteri düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

Başkentte Parlamento Meydanı'nda yerel saatle 13.00'te bir araya gelen Kovid-19 aşısı karşıtı binlerce kişi, "Özgürlük" sloganları atarak yürüyüşe başladı.

Ellerinde, "Aşı pasaportuna hayır", "Benim bedenim, benim kararım", "Maskeye hayır, aşıya hayır, karantinaya hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş yolunda maske takan kişilere de tepki gösterdi.

Protesto esnasında, polise saldırmak isteyenler ile buna engel olanlar arasında yumruklaşma yaşandı.

Önlemlerin kaldırılması ve Kovid-19 aşılarının uygulanmamasını isteyen grubun önceki aylarda düzenlediği gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci