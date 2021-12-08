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İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişeye neden olan Omicron varyantı nedeniyle maske takılmasını kapalı mekanlar için zorunlu hale getirirken aşı pasaportunu uygulamaya koyma kararı aldı.

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) endişeye neden olan Omicron varyantı nedeniyle maske takılmasını kapalı mekanlar için zorunlu hale getirirken aşı pasaportunu uygulamaya koyma kararı aldı.

Başbakan Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını belirtti.

Ülkede toplam 568 Omicron vakası görüldüğünü ve vakaların 2-3 günde katlandığını vurgulayan Johnson, bu nedenle halkı, "hastaneye yatışlarda ve ölümlerde büyük artış" görülebileceği konusunda uyardı.

Johnson, bunun önüne geçebilmek için yeni önlemler alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale gelecek

Buna göre, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunulacak. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske takmak zorunlu hale gelecek.

Aşı pasaportu, büyük kalabalıkların toplandığı gece kulüpleri gibi mekanlara girerken gerekli olacak. Kural, 500'den fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlar, 4 binden fazla kişinin bulunduğu açık alanlar ve 10 binden fazla kişinin bulunduğu herhangi bir mekan için uygulanacak. En az 2 doz aşı olanlar bu yerlere girebilecek.

Çoğu Kovid-19 önlemini yaz aylarında kaldıran hükümet, ilk Omicron vakalarının ardından 27 Kasım'da marketler ve toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirmişti.

Öte yandan son 24 saatte 51 bin 342 Kovid-19 vakası görülürken 161 kişi hayatını kaybetti.

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AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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