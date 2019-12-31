İngiltere'de asgari ücrete zam: Saatlik ücret 8,74 sterline çıkarılıyor

31.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:50

İngiltere'de hükümet asgari ücrette düzenlemeye gidileceğini ve Ulusal Yaşam Ücreti'nin gelecek yıldan itibaren yüzde 6 arttırılarak saat başına 8,74 pounda (11,49 dolar) yükseltileceğini duyurdu.



Söz konusu artış 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek. Euronews.com'da Görüntüle