İngiltere'de artan kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik polis şiddeti protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da kadın cinayetleri ve polisin kadınlara yönelik şiddeti protesto edildi.

"Sisters Uncut" adlı grubun üyeleri, evine giderken kaybolduktan günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ı öldürdüğü öne sürülen polis memuru Wayne Couzens'ın davasının görüldüğü mahkemenin önünde bir araya geldi.

Ellerinde "Sessiz kalmayacağız, polise daha fazla yetkiye hayır" ve "Eli kanlı polis" yazılı pankartlar taşıyan grubun üyeleri, kadın cinayetlerinin arttığı ülkede sokakların kadınlar için güvenli olmadığına ve kadınlara yönelik polis şiddetine dikkati çekti.

Burada AA muhabirine konuşan Sisters Uncut grubunun üyesi Aviah Day, Metropolitan Polisi üyesi Wayne Couzens'in Everard'ı öldürdüğü günden bu yana kadınlara yönelik birçok polis şiddetinin rapor edildiğini ancak bunların yetkililer tarafından incelenmediğini dile getirdi.

Day, Couzens hakkında Everard cinayetinden önce birçok ihbarda bulunulduğunu, Metropolitan Polisinin buna rağmen araştırma yapmadığını ve birçok konuyu "halının altına süpürdüğünü" kaydetti.

Tepki çeken cinayet

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Polis memuru Couzens, davanın görüldüğü Old Bailey Mahkemesinde, adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını ve Everard'ın ölümünün sorumluluğunu üstlenmişti.

"Ülkede her 3 günde 1 kadın öldürülüyor"

Öte yandan, başkent Londra'da ilkokul öğretmeni Sabina Nessa, 18 Eylül'de evinin yakınındaki bir parkta ölü bulunmuştu. Nessa cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını yeniden başlatmıştı.

Muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman Milletvekili Apsana Begum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kadın cinayetlerinin bireysel olaylar olarak görülemeyeceğini ve ülkede her 3 günde 1 kadının öldürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Woman Aid adlı kadın haklarını savunan kampanya grubu da yaptığı açıklamada, "Sokaklar güvenliyse Sabina neden evine dönemedi. Polisin ve hükümetin sokakların güvenli olmadığı gerçeğini anlaması için daha kaç kadını kaybetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.