İngiltere'de araştırma: En az 100 bin modern köle var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İngiltere'de araştırma: En az 100 bin modern köle var

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, ülkede en az 100 bin modern köle bulunuyor.

İngiltere'de araştırma: En az 100 bin modern köle var
15.07.2020 08:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:15

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, ülkede en az 100 bin modern köle bulunuyor. Bu rakam, resmi tahminlerin 10 katı. Kölelik karşıtı çalışma yürüten kuruluşlar, kurbanların yüzde 90'ının tespit edilmemiş olduğunu söylüyor.

Thomson Reuters Foundation'da yer alan habere göre, kölelik karşıtı yardım kuruluşu Justice and Care ile The Centre for Social Justice adlı düşünce kuruluşu, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle çok daha fazla sayıda insanın araba yıkama servisleri ve genelevlerde zorla çalıştırılmaya itilebileceği uyarısında bulundu.

Justice and Care, siyasi liderliğin son yıllarda modern kölelikle mücadele konusuna yeterince eğilmediğini ve 2015'te çıkarılan kölelik karşıtı yasanın "sahte güvenlik hissi" yaratmış olabileceğini ifade etti.

Yardım kuruluşunun başkanı Christian Guy, "Kurbanların yüzde 90'ı saptanmamış olabilir ve binlerce insan kaçakçısı ortalıkta cirit atıyor" dedi.

Geçen yıl İngiltere'de 10.627 kişinin modern kölelik kurbanı olduğu tespit edilmişti. Bu rakam 2018'e göre yüzde 52 artış ifade ediyor. Bunların çoğunun Arnavutluk, Nijerya ve Vietnam gibi ülkelerden geldiği ve zorla çalıştırıldığı belirlendi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, raporun bakanlık tarafından yakından inceleneceğini kaydetti.

Patel, "Modern Kölelik Yasası bu çirkin suçla mücadelede önemli olmakla beraber, Birleşik Krallığı bu kötülükten kurtarma mücadelesine yeni başlıyoruz" dedi.

Modern kölelik türleri

Justice and Care adlı yardım kuruluşunun web sayfasında kölelik türleri şöyle sıralanıyor:


haberler.com/haber/2020/07/15/ingiltere-de-arastirma-en-az-100-bin-modern-k-2-13420926_o.jpg"/>


2018'de hükümetin yaptığı bir araştırmada İngiltere'de 10.000 ila 13.000 kölenin yaşadığı ve bunun ülkeye 4,3 milyar sterline (5,6 milyar dolar) mal olduğu ifade edilmişti.

Ancak bu rakamların gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeni araştırmada modern kölelerle ilgili dile getirilen 100 bin rakamı, İngiltere'deki West Midlands bölgesindeki polis istatistiklerine dayandırılıyor.

Walk Free Foundation adlı kölelik karşıtı vakfın 2018 Küresel Kölelik Endeksi'ne göre, İngiltere'de kölelerin sayısı 136 bin, dünya çapında ise 40,3 milyon civarında. Ancak rakam tespiti için vakfın kullandığı metodoloji birçok aktivist ve akademisyen tarafından eleştirilmişti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi Güncel
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 3. Sayfa
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır Güncel
ABD'de insanlar üzerinde denemesine başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı Güncel
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak Güncel
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı Ekonomi
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Ebru Gündeş Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: İngiltere'de araştırma: En az 100 bin modern köle var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 08:15:34. #1.14#
title