İngiltere'de araç üretimi ekimde yüzde 0,4 daraldı

28.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:46

İngiltere'de otomotiv üretimi ekim ayında daralırken adet bazında da gerileme kaydetti.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada ülkede ekim ayında toplam araç üretiminin yüzde 0,4 daralarak toplam 134 bin 752 adete gerilediği bildirildi.

Açıklamada ülkede ekim ayında yıllık bazda araç üretiminin ise yüzde 14, 4'lük daralmayla 1 milyon 123 bin 926 seviyesine gerilediği kaydedildi.

SMMT açıklamasında ekimde yıllık bazda ihraç edilen araç sayısının ise yüzde 15,2 gerileyerek 904 bin 887 olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Sektörde araç üretiminde bir ay daha daralmanın görülmesi endişe verici. Küresel rekabet gücümüz tehdit altında. Sektörümüz ihracatın itici gücüyle hareket eder. 160'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. " ifadelerinin kullandı.

Dünkü SMMT açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkede otomotiv sektöründeki üretimin 2024 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyon adet azalabileceği kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının ardından uygulanacak ek gümrük vergilerinin ülkenin otomotiv sektörüne maliyetinin yine 2024'e kadar yaklaşık 42,7 milyar sterlini bulabileceğinin altı çizilmişti.

Kaynak: AA