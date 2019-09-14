İngiltere'de "Amerika" isimli 5 milyon dolar değerindeki 18 ayar altın klozet çalındı

İngiltere'de "Amerika" isimli 5 milyon dolar değerindeki 18 ayar altın klozet çalındı

İngiltere'de Blenheim Sarayı'nda sergilenen 5 milyon dolar değerindeki altın klozet 'Amerika' çalındı.

14.09.2019 19:30
İngiltere'de

İngiltere'de Blenheim Sarayı'nda sergilenen 5 milyon dolar değerindeki altın klozet 'Amerika' çalındı.


İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan eseri olan 18 ayar klozet, bir sergi kapsamında perşembe günü getirildiği saraydan, İngiliz basınına yansıyan iddalara göre cuma sabahı 5 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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