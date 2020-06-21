İngiltere'de ameliyatla ayrılan uapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı
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İngiltere'de ameliyatla ayrılan uapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı

İngiltere'de ameliyatla ayrılan uapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'de ameliyat olup birbirlerinden ayrılan ve Ankara'da tedavileri süren siyam ikizlerinin ikinci yaş günleri...

21.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:37

İngiltere'de ameliyatla ayrılan uapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İngiltere'de ameliyat olup birbirlerinden ayrılan ve Ankara'da tedavileri süren siyam ikizlerinin ikinci yaş günleri hastanede kutlandı.

Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin başlarından yapışık siyam ikizleri 22 Haziran 2018 tarihinde sezaryenle dünyaya gelmişti. Derman ve Yiğit isimleri verilen siyam ikizlerinin beyinlerinin ana toplar damarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmalarının cerrahi açıdan yüksek risk taşıdığı belirlenmişti. Yapılan araştırmaların ardından minik ikizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen aralık ayında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderilerek Türk doktorların da bulunduğu 42 kişilik ekiple yapılan ameliyatlar sonrası birbirlerinden ayrılmışlardı. Operasyon sonrasında Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilen ve Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavileri süren ikizlerin ikinci yaş günleri hastanede kutlandı.

Anne ve babalarıyla birlikte korona virüs tedbirleri çerçevesinde ikinci yaş günleri için hazırlanan pasta üzerindeki mumları söndüren ikizlere, hastane Başhekimi Yaşar ve hastane personeli tarafından hediyeler verildi.

Pasta ve hediyelerden sonra oyun odasına giden Yiğit ve Derman kardeşler, anne, baba ve fizyoterapistler eşliğinde oyun oynadı. Daha sonra ikizlerle Türkiye'ye getirildikleri günden beri ilgilenen Cumhurbaşkanı Danışmanı, Dil ve Konuşma Terapisti Dr. Meryem Kavakçı tarafından ilk kez dondurma tadımı yaptırıldı.

"İlk defa birbirlerinden bağımsız hareket etme duyuları gelişiyor"

İkizlerin durumu hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, bugünün hem Babalar Günü hem de Derman ve Yiğit kardeşlerin doğum günü olmasından dolayı özel bir gün olduğunu ifade ederek, "2. yaşlarını dolduruyorlar bugün. Düşünün ki; kafalarından bitişik olan bu çocuklarımız, başlarından ayrılmış olarak çok ağır ameliyatlar geçirdikten sonra bize geldi. İlk defa birbirlerinden bağımsız hareket etme duyuları gelişiyor. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Babası Ömer bey için en güzel Babalar Günü hediyesi, çocuklarımız için de en güzel doğum günü hediyesi aslında. Ama biz bu özel günü tekrardan hatırlayabilmeleri adına daha da özel yapmaya çalıştık. Bunlara vesile olan kişi sayın Cumhurbaşkanımız, kendisinin takipleriyle tüm bunlar gerçekleşti" diye konuştu.

"Günden güne değişiklikler görüyoruz. Birbirleriyle etkileşimleri çok olumlu"

İkizlerin İngiltere'de geçirdikleri ameliyat sonrasında Ankara Şehir Hastanesine getirildiğini söyleyen Yaşar, "Önce ağır ameliyatlar geçirdiler İngiltere'de, daha sonrada hastanemize kabul ettik. Çocuklarımızı birlikte büyüteceğiz. Hareket kabiliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. Günden güne değişiklikler görüyoruz. Birbirleriyle etkileşimleri çok olumlu. Ben bu olağanüstü durumu paylaşan bir hekim olarak, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi olarak çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Mutluyuz, çocuklarımız sağlığına kavuşuyor"

Baba Ömer Evrensel ise ikizlerin durumlarının çok iyi olduğunu belirterek, "Şu anda Ankara Şehir Hastanesinde fizik tedavi görüyoruz. Durumları çok iyi, hocalarımın sayesinde de iyiye gidiyorlar. Allah'ın izniyle daha da iyi olacaklar. Her şeyi zamana bıraktık. Mutluyuz, çocuklarımız sağlığına kavuşuyor. Şu anda çok ilerlemiş bir yoldayız. Geldiğimiz günden çok farklı bir yoldayız. El ve kol hareketleri için günlük 5 - 6 saatlik seansları var. İnşallah daha da iyi olacaklar" ifadelerini aktardı.

Fatma Evrensel de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok güzel bir duygu, sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çocuklarımızı ayrı ayrı görmek, doğum günlerini ayrı ayrı kutlamak çok güzel. Geçen yıl buruk kutlamıştık. Yapışık oldukları için kendileri hareket edemiyorlardı. Sürekli bizim himayemizdeydiler. Ama şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Her şeylerini kendileri yapıyorlar, daha da yapacaklar inşallah. Tedavilerimiz güzel gidiyor" ifadelerini kaydetti.

İngiltere'de ameliyatla ayrılan uapışık ikizler Derman ve Yiğit ikinci yaş günlerini ayrı kutladı

Kaynak: İHA

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