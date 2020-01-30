İngiltere'de aile içi şiddet mağduru kadınların üçte ikisinin sığınma talebi geri çevrildi
İngiltere'de sığınma evleri, aile içi şiddete maruz kalanların üçte ikisinin barınma yardımı talebini geri çevirdi.
İngiltere'de sığınma evleri, aile içi şiddete maruz kalanların 3'te ikisinin barınma yardımı talebini geri çevirdi.
İngiltere'deki Kadın Yardımı Federasyonu (Women's Aid) tarafından yayımlanan 2020 raporuna göre, sığınma evleri yaklaşık 23 bin mağdurun yardım talebini reddetti. Raporda, finansman krizi aile içi şiddete maruz kalanlara destek sektörünün en büyük sorunu olarak öne çıktı. Euronews.com'da Görüntüle