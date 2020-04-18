İngiltere'de 99 yaşındaki II. Dünya Savaşı gazisi sağlık çalışanları için 20 milyon sterlin topladı
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İngiltere, Sterlin, Sağlık
BBC

İngiltere'de 99 yaşındaki II. Dünya Savaşı gazisi sağlık çalışanları için 20 milyon sterlin topladı

İngiltere'de 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, koronavirüsle mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için 20 milyon sterlin bağış toplamayı başardı.

18.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:00
İngiltere'de 99 yaşındaki II. Dünya Savaşı gazisi sağlık çalışanları için 20 milyon sterlin topladı

İngiltere'de 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, koronavirüsle mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için 20 milyon sterlin bağış toplamayı başardı.

Başlangıçta Yüzbaşı Tom'un planı çok daha mütevazıydı. 30 Nisan'daki 100'üncü yaş gününden önce, bahçesinde yürüteciyle 100 kere gidip geleceğini ilan etti ve herkesi sponsorluğa çağırdı.

Hedefi bu zor günlerde canla başla hayat kurtarma çabası içindeki Ulusal Sağlık Hizmetleri ve çalışanları için 1.000 sterlin toplayabilmekti.

Yürüyüşüne başlarken kendisine başarılı bir kanser tedavisi uygulayan ve kalçası kırıldığında ona bakan sağlık çalışanlarına özel teşekkürlerini iletti.

Yürüyüşünü bitirirken ise destekçileri çığ gibi büyümüş, kendisi de ülkenin her yanında tanınan bir sosyal medya fenomeni haline gelmişti. Bağışlar ise halen akmaya devam ediyor.





'Güneş yeniden doğacak'

Bedfordshire'daki evinin bahçesinde, 25'er metreden oluşan 100 turu yürüteçleriyle tamamladığında kendisini takip eden ulusal televizyonların kameralarından şunları söyledi:

"Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan sıkıntı duyan herkese sesleniyorum. Güneş yeniden açacak ve bulutlar dağılacak."





Kızı Hannah Ingram-Moore, "Kampanyanın bu kadar büyümesi karşısında hayretler içindeyiz. Kampanyayı başlatalı iki hafta bile olmadı. Şu hale bakın: Dün 35, bugün 17 röportaj verdik. Ama o hiç yorulmadı. Ben sadece yardımcısıyım" diye konuştu.

Halen devam eden kampanyaya şu ana kadar 976 bin kişi bağış yaptı. Yarım milyonu aşkın kişi de Yüzbaşı Tom'a asalet ünvanı verilmesini talep eden bir dilekçeye imza attılar.

BBC radyosuna konuşan Yüzbaşı Tom Moore, toplanan paranın "inanılmaz" olduğunu söyleyerek destek olan herkese teşekkür etti ve "Yaptığımız bağışın amacı çok önemli ve büyük bir ihtiyaca cevap verecek" diye konuştu.

Toplanan bağışlar NHS Charities Together adlı bir şemsiye vakıf tarafından Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne aktarılacak.





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