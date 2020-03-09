İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi
İngiltere'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul bahçesine İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdi
09.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:02
İngiltere'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdi.
'Sand In Your Eyes' isimli gruptan sanatçılar ve heykeltıraşlar ile birlikte çalışan öğrencilerin okul bahçesine çizdiği portre, 60 metre uzunluğunda. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com