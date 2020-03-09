İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi
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Dünya Kadınlar Günü, Greta Thunberg, İngiltere, Dünya

İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi

İngiltere'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul bahçesine İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdi

09.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:02
İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi

İngiltere'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdi.


'Sand In Your Eyes' isimli gruptan sanatçılar ve heykeltıraşlar ile birlikte çalışan öğrencilerin okul bahçesine çizdiği portre, 60 metre uzunluğunda. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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