İngiltere'de 750 bin ailenin kira borcu var
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İngiltere'de 750 bin ailenin kira borcu var

16.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:33
İngiltere'de 750 bin ailenin kira borcu var

İngiltere'de Ocak 2021 itibarıyla 750 bin ailenin kira borcunun olduğu bildirildi.

İngiltere'de Ocak 2021 itibarıyla 750 bin ailenin kira borcunun olduğu bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Resolution Foundation tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir yılda 450 bin ailenin daha kira borcunun oluştuğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, böylece ülkede kira borcu olan ailelerin sayısı 2021 yılı ocak ayı itibarıyla toplam 750 bine yükseldi.

Resolution Foundation Araştırma Direktörü Lindsay Ludge, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, "Çok sayıda insanın geliri, salgından etkilendi. İnsanların dayanabilecekleri tasarrufları da sınırlı seviyede." ifadelerini kullandı.

Ludge, aynı zamanda yerel otoritelerin kira yardımlarının gerçekten ihtiyacı olanlara gitmediğini, ev sahiplerinin de kiracıları ile kira indirimini müzakere etmeye yanaşmadığını belirtti.

Ludge, İngiltere'de nisan ayının sonunda maaş destek programının sona ermesinin planlandığını bunun da ailelerin gelirleri üzerinde baskı oluşturmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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