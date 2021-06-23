İngiltere'de 6 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka
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İngiltere'de 6 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de 6 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 135 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 870'e ulaştı.

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 135 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 870'e ulaştı. Ülkede 6 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 135 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 870'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 19 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 128 bin 27'ye yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 43 milyon 448 bin 680 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 31 milyon 740 bin 115 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 6 Şubat'ta 18 bin 262 vaka kaydedilmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber vaka sayılarında hızlı bir artış görülürken hükümet 19 Temmuz'da tüm kısıtlamaların tamamen sona ermesini planlıyor.

Öte yandan İngiltere'de dün ise tespit edilen 11 bin 625 vaka ile 19 Şubat'ta tespit edilen 12 bin 27 vakanın kaydedilmesinden bu yana günlük vaka en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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