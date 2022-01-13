İngiltere'de 6 milyon kişi hastanede tedavi için sıra bekliyor

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, hastanelerde tedavi için sıra bekleyen kişi sayısı ilk kez 6 milyona ulaştı.

300 bini aşkın hasta, yani 20 kişiden biri bir yılı aşkın süredir bekliyor.

Kasım ayı sonu için geçerli olan bu rakam, diz ve kalça protezi gibi ameliyatları bekleyen hastaları da içeriyor.

O tarihten bu yana Omicron'un ortaya çıkması ve sağlık hizmetlerinin yeniden sekteye uğraması nedeniyle bu rakamın daha da artmış olabileceği belirtiliyor.

Bu rakamlar İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın tamamını değil, sadece İngiltere'yi kapsıyor.

1948'de kurulan NHS ile ülkede doktor ziyaretleri ve tedaviler ücretsiz yapılıyor.

Veriler ayrıca hastanelerin acil servislerinde bekleme sürelerinin de uzadığını ve Aralık ayında en kötü seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Acil servise gelip de tedavi için hastanede yatak bekleyenler açısından da rekor gecikmeler görüldü.

Yatışı yapılan 120.000'den fazla kişi, yani toplam yatışların yaklaşık üçte biri, dört saatten fazla yatak bekledi.

13.000'e yakın hasta ise 12 saatten fazla bekledi. Bu, 2010'dan bu yana en yüksek rakam.

NHS tıp direktörü Profesör Stephen Powis, Omicron'un sadece hastanelere kabul edilen hasta sayısı (günde ortalama 2.000 civarında) bakımından değil, aynı zamanda personel eksikliği nedeniyle de büyük baskı yarattığını söyledi.

9 Ocak tarihinde İngiltere hastanelerinde Covid nedeniyle izolasyon yüzünden işe gidemeyen NHS personel sayısı 40 bine ulaştı. Bu rakam Aralık başına kıyasla üç kat artmış, ancak 50 bine yaklaşarak zirveye ulaştığı 5 Ocak'tan itibaren de düşüşe geçmiş görünüyor.

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