İngiltere'de 6 ay içinde tüm ülkeye yetecek aşı üretilebilecek İngiltere hükümeti, Oxford Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerinin başarılı olması halinde 6 ay içinde tüm İngiltere'ye yetecek kadar doz üretimi için harekete geçti.

İngiltere hükümeti, Oxford Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerinin başarılı olması halinde 6 ay içinde tüm İngiltere'ye yetecek kadar doz üretimi için harekete geçti.

Hükümet bu amaçla aşı üretim merkezinin yapımı için yaklaşık 100 milyon sterlinlik rekor bir bütçe ayırdı. Halen İngiltere'nin Oxford kentindeki Harwell Bilim ve Yenilik Kampüsü'nde (VMIC) yapım aşamasında olan merkezin tamamlanması için İş Dünyası Bakanlığı, 93 milyon Sterlin yatırım yapacak. İngiltere İş Dünyası Bakanı Alok Sharma, yaptığı açıklamada Covid-19 aşısının mümkün olduğu kadar en kısa sürede üretimine geçilerek halkın kullanımına sunulmasını istediklerini söyledi. Ayrıca, yeni aşı üretim merkezinin tamamlanmasından önce aşının onaylanması halinde geçici aşı üretimi için bakanlığın 38 milyon Sterlinlik ekstra ödenek ayıracağı belirtildi.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 80 BAŞARILI OLACAĞINA İNANILIYOR

Aşı Üretim ve Yenilik Merkezi'nin (VMIC) planlandığından bir yıl önce 2021 yılının yaz aylarında açılması planlanıyor. İngiltere'de aşı üretimi oldukça sınırlı olmasına karşı VMIC'nin tamamlanması halinde tüm İngiltere'ye yetecek aşı miktarını 6 ay içinde üretecek kapasiteye sahip.

Oxford'daki aşı üretim merkezi, İngiltere'de aşı üretimi yapılmak üzere kurulan ve kar payı gütmeyen ilk organizasyon olma özelliği taşıyor. Merkez, grip gibi var olan hastalıklar için aşı üretimi için de kullanılacak. Diğer yandan Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Covid-19 aşı denemelerine devam ediyor. Üniversiteye bağlı Jenner Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, önceki çalışmalara dayanarak aşı çalışmalarının yüzde 80 başarılı olacağına inandıklarını söylüyor.

Kaynak: DHA