İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisi İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisiİngiltere, (DHA) ? İngiltere'de, sosyal medyada yer alan 5G istasyonlarının koronavirüsü (Covid-19) yaydığı teorilerinin ardından İngiltere'de baz istasyonlarının yakıldığı görüntülendi.

İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisi

İngiltere, (DHA) ? İngiltere'de, sosyal medyada yer alan 5G istasyonlarının koronavirüsü (Covid-19) yaydığı teorilerinin ardından İngiltere'de baz istasyonlarının yakıldığı görüntülendi.

Ülkede 5G istasyonlarının koronavirüsü yaydığına dair sosyal medyada ortaya atılan teorilerin ardından ülkede iki baz istasyonunun yandığı anlar amatör kameralar tarafından görüntülendi. Perşembe günü Birmingham'ın Sparkhill bölgesinde bir direğin, Cuma günü ise Liverpool yakınlarındaki M57 bölgesinde de başka bir direğin yakıldığı görüldü.

GOVE: BU TEHLİKELİ BİR SAÇMALIK

İngiliz yetkililer 5G istasyonlarının koronavirüsü yaydığı teorilerini kesin bir dille reddetti. İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove bu yöndeki bir soru üzerine 'Bu sadece bir saçmalık, hem de tehlikeli bir saçmalık' diye konuştu.

Kaynak: DHA