İngiltere'de 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir
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İngiltere'de 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir

Dünya genelinde normalleşme çalışmaları henüz yeni başlamışken, koronavirüs vaka sayılarının tekrar yükselmeye başlaması İngiltere'yi endişelendirdi.

İngiltere'de 50 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı gelebilir
02.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:28

Dünya genelinde normalleşme çalışmaları henüz yeni başlamışken, koronavirüs vaka sayılarının tekrar yükselmeye başlaması İngiltere'yi endişelendirdi. The Times, Başbakan Boris Johnson'ın 50 yaş üstüne karantina getirecek bir hazırlık içinde olduğunu ileri sürdü.

İngiliz hükümetine yakın kaynaklardan elde edildiği öne sürülen haberde, ikinci bir koronavirüs dalgasının ülkeyi vurması ihtimaline karşı, Johnson yetkililerden 50 yaş ile 70 yaş arası kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanacağı bir senaryo üzerinde çalışması talimatını verdiği iddia edildi.

KATI KISITLAMA SENARYOSUNUN OLASI EKONOMİK SONUÇLARI Hükümetin üzerinde çalıştığı iddia edilen plan dahilinde, koronavirüsün başkent Londra'da ve çevresinde hızla yükselmesi durumunda katı seyahat kısıtlamalarının da önü açılacak.

Başbakan Johnson'ın çarşamba günü Hazine Şansölyesi Rishi Sunak ile bir araya geldiği ve bu katı kısıtlama senaryosunun ekonomi üzerinde olası etkilerini değerlendirdiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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