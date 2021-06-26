İngiltere'de 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka
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İngiltere'de 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 270 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 717 bin 811'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 270 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 717 bin 811'e ulaştı. Ülkede 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 270 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 717 bin 811'e ulaştığı belirtildi. Böylece ülkede 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının da 128 bin 89'a yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, yetişkinlerin yüzde 83.7'sinin aşının ilk dozunu aldığı, yüzde 61.2'sinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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