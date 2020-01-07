İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis
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İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis

"İngiliz hukuk tarihinin en büyük tecavüzcüsü" olarak nitelen Endonezyalı bir doktora öğrencisi İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Reynhard Sinaga, 136'sı tecavüz olmak üzere, toplam 159 cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu

07.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:45
İngiltere'de 48 erkeğe tecavüz eden doktora öğrencisine müebbet hapis

"İngiliz hukuk tarihinin en büyük tecavüzcüsü" olarak nitelen Endonezyalı bir doktora öğrencisi 'de 48 erkeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


Mahkeme heyeti, Reynhard Sinaga'yı 136'sı tecavüz olmak üzere toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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