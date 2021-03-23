İngiltere'de 4 yeni ticaret merkezi kurulacak
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İngiltere'de 4 yeni ticaret merkezi kurulacak

23.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:34
İngiltere'de 4 yeni ticaret merkezi kurulacak

İngiltere'de ticaretin desteklenmesi amacıyla dört yeni ticaret ve yatırım merkezinin kurulacağını bildirdi.

İngiltere'de ticaretin desteklenmesi amacıyla dört yeni ticaret ve yatırım merkezinin kurulacağını bildirdi.

İngiliz Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin artırılması ve ticaretin desteklenmesi amacıyla İngiltere'nin kuzeydoğusunda, Kuzey İrlanda'da, İskoçya'da, Galler'de olmak üzere dört yeni ticaret ve yatırım merkezinin kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Edinburgh, Cardiff, Belfast ve Darlington'da kurulacak merkezlerle bölgesel ihracatçı şirketlerin uluslararası pazarlara açılmasının destekleneceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ülke çapında ihracatçı şirketlerin yaklaşık 6,5 milyon kişiye istihdam sağladığı, fakat yüzde 74'ünün başkent Londra'nın dışında yerleşik olduğu bilgisine yer verildi.

Ticaret ve yatırım merkezlerinde 2025 yılına kadar 550, 2030 yılına kadar ise 750 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss ise, "Bu düzenleme ile ülkenin her köşesine yatırımı ulaştırabileceğiz. İhracatçılarımız; isterse İskoç eti, Galler kuzusu, isterse İngiltere'nin kuzeyinde otomobil üretsinler, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarına satış yapabilmek için gerekli uzmanlığa erişebilecekler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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