İngiltere'de 4 Premier Lig oyuncusunun yılbaşı partisi verdiği ortaya çıktı
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BBC

İngiltere'de 4 Premier Lig oyuncusunun yılbaşı partisi verdiği ortaya çıktı

02.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:20
İngiltere'de 4 Premier Lig oyuncusunun yılbaşı partisi verdiği ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, yılbaşında verdikleri parti sebebiyle üç oyuncusunu kınadı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, yılbaşında verdikleri parti sebebiyle üç oyuncusunu kınadı.

Arjantinli forvet Erik Lamela ve orta saha oyuncusu Giovani lo Celso ile İspanyol savunma oyuncusu Sergio Reguilon, sosyal medyaya düşen bir fotoğrafta yılbaşında parti verirlerken görülüyor.

Partiye aynı zamanda West Ham United'ın Arjantinli oyuncusu Manuel Lanzini de katıldı.

Tottenham, İngiltere'de hükümet tarafından alınan Covid-19 kısıtlamalarını dikkate almayan oyuncuları için "Büyük bir hayal kırıklığına uğradık" açıklamasını yaptı.

Kulüp yönetimi, açıklamasında ülke çapında halkın güvende kalmak için ne denli bir fedakarlıkta bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Kurallar açık, kimseye hiçbir ayrıcalık tanınmıyor. Biz de düzenli olarak oyuncularımıza ve çalışanlarımıza bu kurallara uyma ve de halka örnek olma sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Meselenin takipçisi olacağız."

West Ham yönetimi ise oyuncuları Lanzini'nin Covid-19 kurallarını çiğnediğini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini duyurdu.

Lamela ve Lo Celso bugün oynanan ve 3-0'lık Tottenham galibiyletiyle sonuçlanan Leeds United maçı kadrosunda yer almazken, Reguilon ise yedek kulübesinde oturdu.

Lamela bu sezon 2 maçta Tottenham forması giyerken, Lo Celso ise 4 maçta yer aldı.

West Ham oyuncusu Lanzini ise bu sezon 17 maçta sahaya çıktı. Ancak Cuma günü oynana Everton maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Tottenham'ın 30 Aralık'ta oynanması planlanan Fulham maçı ise rakip takımdaki yeni vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

BBC
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