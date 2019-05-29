İngiltere'de 4 aylık parti AP'de oyların nasıl yüzde 32'sini aldı?: 5 soruda Brexit Partisi

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde en büyük süprizi yapanların başında İngiltere'de Brexit Partisi geliyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasını ana politika olarak belirleyen parti resmen dört ay önce tescil edilmesine rağmen oyların yüzde 31,6'sını alarak açık bir zafer kazandı. AP'de İngiltere'ye ait 73 sandalyeden 29'unu kazandı.

Ayrılık müzerelereleri ve oylamaları oldukça sancılı geçerken 29 Mart için ilan edilen Brexit iki defa ertelendi. Tüm bunlar gecikmeye tepkili seçmenin bu yeni partiye kısa sürede destek vermesine zemin hazırladı. Euronews.com'da Görüntüle