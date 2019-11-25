İngiltere'de 39 göçmenin TIR'da ölümü: İrlandalı şoför yasa dışı göçe iştirak ettiğini itiraf etti
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İngiltere'de 39 göçmenin TIR'da ölümü: İrlandalı şoför yasa dışı göçe iştirak ettiğini itiraf etti

İngiltere’de biri çocuk 39 Vietnamlı göçmenin ölümünde sorumluluğu gerekçesiyle tutuklanan tır şoförü Maurice Robinson, yasa dışı göçe iştirak ve mülkiyet hakkına ihlalden suçlu olduğu kabul etti.

25.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:24
İngiltere'de 39 göçmenin TIR'da ölümü: İrlandalı şoför yasa dışı göçe iştirak ettiğini itiraf etti

'de biri çocuk 39 Vietnamlı göçmenin ölümünde sorumluluğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförü Maurice Robinson, yasa dışı göçe iştirak ve mülkiyet hakkına ihlalden suçlu olduğunu kabul etti.


Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki şoför, tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi'nden canlı bağlantısıyla ifadesini verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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