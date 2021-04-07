İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak
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İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak

Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel
İngiltere'de 30 yaş altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmayacak

İngiltere'de 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşıları yapılacak.

İngiltere'de 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşıları yapılacak.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) açıklamasında, Oxford-AstraZeneca aşısının ciddi hastalıkları önlemede halen büyük faydaları olduğu belirtildi.

Bununla beraber 31 Mart'a kadar 79 kan pıhtılaşması vakasının rapor edildiği ve bu kişilerden 19'un öldüğü duyurulan açıklamada, kan pıhtılaşmasına neyin yol açtığının belirlenemediği vurgulandı.

51'i kadın ve 28'i erkek olan vakaların yaşlarının 18-79 arasında değiştiği, hayatını kaybeden 19 kişiden 3'ünün 30 yaşın altında olduğu açıklandı. 19 ölümün 14'ünde beyinde, 5'inde ise toplardamarlar içinde kan pıhtısı görüldüğü belirtildi.

MHRA'nın açıklamasının ardından Aşı Komitesi, gençlerde görülen kan pıhtılaşması nedeniyle 30 yaşın altındakilere bundan sonra Pfizer veya Moderna aşılarının sunulacağını açıkladı. Oxford-AstraZeneca aşısının ilk dozunu yapılmış olanların ise aynı aşının ikinci dozunu olabileceği belirtildi.

İngiltere'de 20 milyondan fazla AstraZeneca aşısı uygulandığı kaydediliyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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