İngiltere'de 3 kadının kebabında hap çıktı, polis iki kişiyi gözaltına aldı

31.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:35

İngiltere'nin güney kenti Bognor Regis'te bir kebap lokantasında üç kadının aldığı kebabın içinde hap çıktı. Olayı soruşturan polis iki kişiyi gözaltına aldı.



Sussex Polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada 30 ve 42 yaşlarındaki şüphelilerin insanların yaşamını tehlikeye sokma ve zehirleme suçlarından göz altına alındıklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle