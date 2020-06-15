İngiltere'de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
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İngiltere'de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak

İngiltere'de kişi başına 3 sterlin (26 TL) koronavirüs (Covid-19) aşı adayının, insanlar üzerinde denemelerini başlayacağı duyuruldu.

İngiltere'de 26 TL maliyetli aşının denemeleri yapılacak
15.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:12

İngiltere'de kişi başına 3 sterlin (26 TL) koronavirüs (Covid-19) aşı adayının, insanlar üzerinde denemelerini başlayacağı duyuruldu.

Imperial College London Üniversitesi'ndeki bilim insanları, potansiyele sahip ancak şu ana kadar kullanılmamış bir teknolojiyi deneyeceklerini duyurdu. Aşının işe yaraması durumunda, seri üretime geçilebileceği ifade edilirken; araştırmayı yürüten ekibin, aşıyı olabildiğince düşük maiyetle sağlamaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.

Üniversitede araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Robbin Shattock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Biz basit yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetiğini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz" dedi.

'HIZLA BÜYÜK MİKTARLARDA ÜRETİLEBİLECEK'

Shattock, yeni yaklaşımla birlikte, küçük doz kullanımının aşının büyük miktarlarda kısa sürede üretilebilmesine olanak sağladığını ifade etti. Shattock, "Aşının, hastalığın toplumda yayılmasına engel olması gerekiyor. Güvenlik testlerimizin ardından, İngiltere'de Ekim ayında geniş katılımlı bir test yapacağız. Tabii bu o dönem ne kadar vaka olacağına da bağlı, dolayısıyla dünyanın başka bölgelerinde de testler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIK SÜRESİ BİLİNMİYOR

İngiliz medyasına konuşan Shattock, aşının ne kadar süre bağışıklık kazandıracağının henüz bilinmediğini ifade ederek, "Hızla bir aşı üretmeye çalışmanın yarattığı sorunlardan biri üzerine sadece birkaç ay çalışabilmeniz. Sadece birkaç ay işe yaradığını görebileceksiniz. Bir yıl sonra ise bir yıl boyunca işe yaradığını" dedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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