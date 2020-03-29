İngiltere'de 24 saatte koronavirüsten 209 ölüm İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 209 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 209 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 1228'e yükseldi.

Koronavirüs İngiltere'de yayılmaya devam ediyor. Bir günde virüs nedeniyle 209 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 1228'e çıktı. Öte yandan, virüs tespit edilenlerin sayısının da 19 bin 522'ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: DHA