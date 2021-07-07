İngiltere'de 23 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka
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İngiltere'de 23 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de 23 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 548 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 958 bin 868'e ulaştı.

- İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 548 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 958 bin 868'e ulaştı. Ülkede 23 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 548 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 958 bin 868'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 33 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 301'e yükseldi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİNİ AŞTI

İngiltere'de haziran ayının sonundan bu yana 20 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayısı 30 bini aştı. Ülkede korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 23 Ocak'ta tespit edilen 33 bin 431 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere'de pandeminin başlamasından bu yana 8 Ocak'ta 67 bin 803 vakanın kaydedilmesi ile en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Ocak ayında vakaların zirve yapmasıyla beraber ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 19 Temmuz'da tamamen sona ermesi planlanıyor.

GÜNLÜK VAKALARIN 100 BİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesiyle artış gösteren Covid-19 vakalarının 19 Temmuz'da kısıtlamaların tamamen sona ermesinin ardından 100 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada, kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber günlük Covid-19 vakalarının 100 binin üzerine çıkacağını belirtmişti. Javid, vaka sayılarının yükselmesine rağmen aşılamaya birlikte hastaneye yatış ve can kayıplarında önemli oranda düşüş yaşandığını belirtmişti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 64.6'SI TAMAMEN AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 45 milyon 514 bin 492 kişinin aşının ilk dozunu aldığı ve yetişkin nüfusun yüzde 86.4'ünün ilk doz aşısını yaptırdığı belirtildi. Toplamda 34 milyon 27 bin 302 kişiye ise aşının ikinci dozunun uygulanmasıyla yetişkin nüfusun yüzde 64.6'sının tamamen aşılandığı aktarıldı.

(Aylin Karadeniz/İHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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